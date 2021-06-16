حمدان بن محمد يحتفي بإنجاز «بالاس بيير» في افتتاح «رويال آسكوت»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي فيديو على الحساب الرسمي الخاص بسموه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، يوثق لحظات فوز البطل «بالاس بيير» المملوك لسموه بلقب «كوين آن ستيكس» في افتتاح مهرجان «رويال آسكوت» الملكي اليوم على مضمار «آسكوت» العريق في إنجلترا، وعلق سموه: «ناموس».

وكان «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد ظفر بلقب «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن مسجلا زمنا قدره 1.39.18 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «لوبي فيرنانديز» بقيادة الفارس سيمي هيفرنان وإشراف المدرب آيدين أوبراين .

فيما أضاف «خوان إلكانو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم الإنتصار الثاني لخيول الإمارات في الامسية ، بإقتناصه لقب «وولفرتون ستيكس» لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب كيفين ريان مسجلا زمنا قدره 2.04.36 دقيقة و بفارق نصف طول عن «باتريك سارسفيلد » بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين .

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