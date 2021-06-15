مهرجان «رويال آسكوت» ينطلق اليوم في إنجلترا

المصدر: متابعة – خالد المهيري

ينطلق اليوم مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، على مضمار «آسكوت» العريق في إنجلترا، بمشاركة أقوى الخيول الإماراتية والعالمية، ويستمر حتى الـ 19 من الشهر الحالي.

كوين آن ستيكس

وستكون البداية مع «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 11 خيلاً يتقدمها «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و«برنس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، و«توب رانك» لسعيد بن منانة بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس تاتي.

كينغز ستاند ستيكس

يشارك في شوط «كينغز ستاند ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الأولى»، 16 خيلاً، يتقدمها بطل النسخة الماضية، «بطاش» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب شارلز هيلز.

سانت جيمس بالاس ستيكس

يشهد شوط «سانت جيمس بالاس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» صراعاً مثيراً على اللقب بمشاركة 13 خيلاً أبرزها «هايلاند أفنيو» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«لابروسا» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«مستهدف» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

آسكوت ستيكس

يشارك في شوط «آسكوت ستيكس» لمسافة 4000 متر، 20 خيلاً يتقدمها «آنتولد ستوري» لجودلفين بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«ترامبيت مان» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف المدرب مارك جونستون، و«بوستيليو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، و«لوستويثيل» لـ «إسطبلات الأصائل» بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب جورج بوقي.

وولفرتون ستيكس

يشهد شوط «وولفرتون ستيكس» لمسافة 2000 متر مشاركة 14 خيلاً أبرزها «فوريست أوف دين» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و«فولكانك سكاي» لجودلفين بقيادة الفارس بات كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«دوام» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، و«خوان إلكانو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، و«سولد ستون» لسعيد سهيل بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

كوبر هورس

يشارك في شوط «كوبر هورس» لمسافة 2800 متر 16 خيلاً يتقدمها «جلوبال ستورم» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«بريليانت لايت» لجودلفين بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«ثرون هال» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب كيفين ريان، و«دباويز آفير» لمحمد بالعبيدة بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب تشارلي فيلوز.

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