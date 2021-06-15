فارس المنصوري يهدي M7 اللقب الثاني خلال 24 ساعة

المصدر: متابعة - علي الظاهري

أحرز الفارس فارس أحمد المنصوري المركز الأول في سباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم، الذي أقيم في كومبيان الفرنسية أول من أمس، ليضيف المنصوري فوزاً جديداً في سجل إسطبلات M7 في أقل من 24 ساعة بعد تتويج الإسباني غيوليم سوليدفيلا في السباق الدولي لمسافة 160 كلم على صهوة «علي جي سي» بشعار إسطبلات M7.

ونجح المنصوري في المحافظة على مركزه ضمن مجموعة الصدارة في معظم مراحل السباق المنقسم إلى أربع مراحل، لينجح في تتويج جهوده باقتناص اللقب في المرحلة الأخيرة على صهوة الجواد «لانغازم كوارتر بلوم».

وواصلت إسطبلات M7 عروضها المميزة في الموسم الأوروبي تحت إشراف المدرب محمد السبوسي، والتتويج قبل يومين بالمركز الأول في أطول سباقات بطولة كومبيان للقدرة لمسافة 160 كلم، إلى جانب الفوز في سباق القدرة الدولي لمسافة 120 كلم، والمخصص للشباب والناشئين في منطقة كاستليساغرات جنوب فرنسا، بواسطة الفارسة الإسبانية ألبا رويز الفاريز على صهوة الجواد «كاردو».

وكانت إسطبلات M7 نجحت في احتكار المراكز الأربعة الأولى في سباق دولي بإستونيا قبل أسبوعين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز