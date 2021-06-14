M7 وFS نجما بطولة كومبيان للقدرة

المصدر: متابعة - علي الظاهري

واصل إسطبل M7 للقدرة التوهج والنجومية في مشاركته الأوروبية بعد تحقيق لقب السباق الدولي لمسافة 160 كلم في بطولة كومبيان للقدرة والتحمل في فرنسا أول من أمس، بينما دشن إسطبل FS أول ألقابه على المستوى الخارجي بعد انتزاع لقب السباق الذي أقيم في البطولة ذاتها لمسافة 100 كلم.

وجاء فوز إسطبل M7 عن طريق الفارس الإسباني جيوليم سولديفيلا على صهوة الجواد «علي جي سي» تحت إشراف المدرب محمد السبوسي، مسجلاً زمناً قدره 8.07.39 ساعات بعد تصدر جميع مراحل السباق منذ البداية وحتى النهاية، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ميلودي ثوليسات على صهوة الجواد «كايس دي جاليما» مسجلة زمناً قدره 8.10.45 ساعات، وحققت المركز الثالث الفارسة فينسينت غادريوت على صهوة «بم بايا داكوي» مسجلة زمناً قدره 8.10.46 ساعات.

وأهدت الفارسة الفرنسية تشارلوت تشازال إسطبلات FS أول لقب دولي في المشاركات الخارجية بعد تتويجها بالمركز الأول في سباق الـ 100 كلم على صهوة «أكابا دى سور»، مسجلة زمناً قدره 4.56.10 ساعات، وحل في المركز الثاني الفارس جول هييت على صهوة «فالنتي ايبن فلا تيمب» مسجلاً زمناً قدره 5.03.14 ساعات، ونالت المركز الثالث الفارسة إيما فرانسيس على صهوة «اوكين دي بي سي ايه» مسجلة زمناً قدره 5.03.15 ساعات.

أكبر إنجاز

وأكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مالك إسطبلات FS، أن الإنجاز يعتبر هو الأكبر بشعار الإسطبل الذي تم تدشينه رسمياً قبل عام، ويعتبر الفوز بلقب السباق هو ثمرة الدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مهدياً «فارس العرب» هذا الفوز ومتوجهاً بالشكر إلى سموه على الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد مما كان له الأثر البالغ في نشر حب الخيل وترجمة هذه العلاقة إلى إنجازات تسجل باسم الإمارات في المحافل والاستحقاقات الخارجية.

وأضاف الشيخ فيصل بن سعود القاسمي لـ «البيان الرياضي»: يعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القائد والمعلم في عالم الفروسية وفي غيرها من المجالات والقطاعات الأخرى، وتعلمنا من سموه الكثير في هذه الرياضة، ولله الحمد نجحنا في تحقيق الفوز المميز رغم المشاركة القوية والصعبة من المنافسين في أوروبا، ونتطلع إلى تحقيق مزيد من الألقاب والإنجازات في الفترة المقبلة.

واختتم الشيخ فيصل بن سعود القاسمي قائلاً: إن تتويج الإسطبل باللقب يعتبر محطة انطلاقة نحو مزيد من الانتصارات سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، حيث تنتظر الإسطبل مشاركات مهمة في الموسم المحلي المقبل الحافل بالعديد من البطولات والمهرجانات، وسيكون FS في كامل جاهزيته بعد إسدال الستار على الموسم الأوروبي في أواخر فصل الصيف، لافتاً إلى أن الفروسية الإماراتية ستظل بخير طالما أنها تحظى بهذا الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز