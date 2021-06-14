«صني دي لوب» بطل كأس الوثبة بوارسو

المصدر: (وارسو - البيان الرياضي)

فاز المهر «صني دي لوب» ليحيى راشد المسروري، بإشراف ام بوركوسكي، وبقيادة اس اباييف، بكأس الوثبة ستاليونز، أول من أمس بمضمار سلوزفيك بالعاصمة البولندية وارسو.

وتأتي إقامة السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، برعاية مهرجان سموه العالمي.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين محلياً ودولياً، وشارك في السباق لمسافة 1600 متر، 7 خيول.

واظهر «صني دو لوب» إمكانيات هائلة من خلال الفوز الصريح الذي حققه وبفارق كبير بفارق 3.5 أطوال عن الوصيف.

وسجل البطل زمناً وقدره 1:53:40 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «ناش دوز» لدي بوريس بإشراف دبليو اوكولوسكي، وبقيادة اس مورا الذي نافس بقوة، فيما جاء ثالثاً «فرحات» لام ستيلماسيزك، بإشراف ام ونوروسكي، وقيادة كي جريزيبوسكي.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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