«بيكاسو» يتحدى «الزاركا» بكأس الوثبة اليوم

المصدر: وارجيم - البيان الرياضي

يستضيف مضمار فان وارجيم في مملكة بلجيكا اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، المخصصة للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 5000 يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها.

وتتنافس خلال السباق البالغ طوله 1600 متر، 12 خيلاً سبق لها تحقيق العديد من الانتصارات، ويتصدر القائمة الجواد البلجيكي «الزاركا دي اي» لمالكه ومدربه يوهان فيرستربين وبقيادة جوريكو بوجارتس.

ويتحدى «بيكاسو تي» لأس بي أم لسباقات الخيول بإشراف مولد بوستما، وقيادة ستيفن هيلين، غريمه «الزاركا».

نتائج جيدة

ويبحث «الزاركا» المنحدر من نسل «البحر» عن لقب السباق، بعد سلسلة من النتائج الجيدة أبرزها الفوز بسباق كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم بالمضمار نفسه الشهر الماضي لمسافة 2300 متر.

الجدير بالذكر أن «الزاركا» سبق له الفوز بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1300 متر، والذي جرى بمضمار دوندخت الهولندي قبل عامين.

وينافس على اللقب «بايثا دي أي» لأسامة موصلي، بإشراف سي وولترس، وقيادة انجلينا باتست،، و«الحفار» بقيادة ستيفان برو، و«سايبل الموري» بقيادة ليز ديتيرن، وكلاهما بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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