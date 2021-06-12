«ناش» يواجه «معالي مسقط» في كأس الوثبة

المصدر: وارسو - البيان الرياضي

يحتضن مضمار سلوزفيك بالعاصمة البولندية وارسو، اليوم فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، والذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، برعاية مهرجان سموه العالمي.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين محلياً ودولياً، ويقام السباق لمسافة 1600 متر، وتشارك فيه 7 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على جوائز مالية وقدرها 5.000 يورو.

ويتصدر قائمة الخيول المهر «ناش دوز» لدي بوريس بإشراف دبليو اوكولوسكي، وبقيادة اس مورا الذي يبحث عن اللقب، وهو المرشح الأول للفوز، ويواجه المهرة «معالي مسقط» لمربط مسقط، بإشراف ام بوركوسكي، وقيادة دي ساباتيبكوف.

وينافس على اللقب أيضاً كل من «صني دي لوب» ليحي راشد المسروري، بقيادة اس اباييف، و«اوماندور جال» لميتزا جودلوسكا، بإشراف المالك نفسه، وبقيادة متصدر لائحة الفرسان اشتيبان مازور، و«أطلس» لام جانيكوسكي بإشراف المالك نفسه، وقيادة جي ريزنكوف.

وهناك «فرحات» لام ستيلماسيزك، بإشراف ام ونوروسكي، وقيادة كي جريزيبوسكي، و«سوبرا» لنورويسكاي، بإشراف المالك نفسه، وقيادة كي مازور.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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