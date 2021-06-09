«دبي لسباق الخيل» يحقق حلم سارة القحطاني

المصدر: دبي - علي الظاهري

وجه نادي دبي لسباق الخيل برئاسة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي، دعوة مفتوحة لسارة محمد القحطاني أول مدربة سباقات خيل في المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في السباقات التي تقام في مضمار ميدان الموسم المقبل، وجاءت الدعوة بعد اللقاء الذي تم نشره في «البيان الرياضي» مع سارة القحطاني التي كشفت عن طموحها في المشاركة بمضمار ميدان العالمي، لتتلقى الخبر السعيد بعد ساعات قليلة بفتح الأبواب أمامها في جوهرة مضامير سباقات الخيل في العالم بدبي وتوفير كل الاحتياجات لها عند المشاركة.

دعم

وتعكس هذه الخطوة حرص نادي دبي لسباق الخيل على تنمية ودعم المواهب الواعدة المتمثل في تشجيع سارة القحطاني أول مدربة سعودية في مشوارها بميادين الفروسية، لاسيما وأن «ميدان» يعتبر وجهة عالمية في السباقات نظراً لما يحتضنه المضمار العالمي من سباقات وفعاليات رفيعة المستوى أبرزها كأس دبي العالمي.

شكر

وأعربت سارة القحطاني عن شكرها وتقديرها إلى الإمارات وإلى نادي دبي لسباق الخيل برئاسة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي وإلى أسرة النادي كافة، على هذه المبادرة التي تعكس العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين وتعتبر بمثابة دافع كبير في مشوارها التدريبي في عالم الفروسية، موضحة أن المشاركة في ميدان حلم سيصبح واقعاً، أي نجاح ستحققه هو نجاح لكل سعودي وإماراتي طالما أن الشعار الذي يربط بين الشعبين الشقيقين هو «الإماراتي سعودي.. والسعودي إماراتي».

واختتمت القحطاني قائلة إنها تتطلع إلى التواجد في مضمار ميدان ليس من أجل المشاركة وحسب، وإنما للمنافسة واعتلاء أغلى منصات التتويج في حال تم تجهيز الخيل المناسبة خصوصاً وأن «ميدان» يشهد حضور نخبة الخيول من مختلف قارات العالم، مثمنة جهود كل الداعمين لمشوارها الواعد في المملكة وإلى نادي دبي لسباق الخيل على هذه المبادرة المميزة.

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