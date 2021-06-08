«أيمن» يحصد كأس الوثبة ستاليونز في مالمو

المصدر: مالمو - البيان الرياضي

أكد الجواد «أيمن» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون، وبقيادة كارلوس لوبيز، حسن ترشيحه حين حصد بجدارة لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز للفئة الثالثة، للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، والذي أقيم أول من أمس بمضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

واجتذب السباق الذي أقيم برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبالتزامن مع الديربي السويدي التحضيري، 10 خيول.

صراع قوي

وتمكن الفارس كارلوس لوبيز من قيادة «أيمن» بسلاسة قبل أن يطلق له العنان في اللحظة المناسبة، وبعد صراع قوي تمكن البطل من التفوق بفارق طول عن وصيفه «مهيمن» لانديورانس رايدنج، بإشراف أنيللي اريكسون، وقيادة اندرياس دالبارك.

وسجل البطل المنحدر من نسل «جنرال» زمناً وقدره 2:01:00 دقيقة .

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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