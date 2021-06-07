«اسنشيال كوالتي» قناص الألقاب

جاء مسك ختام الانتصارات العالمية للفريق الأزرق الملكي من البطل «اسنشيال كوالتي» الذي اقتنص لقب سباق «بيلمونت ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» في ختام سباقات التاج الثلاثي الأمريكي، بقيادة الفارس لوي سايز وإشراف المدرب براد كوكس اللقب مسجلاً زمناً قدره 2.27.11 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «هوت رود شارلي» بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب دوغ أونيل. وقال جيمي بيل، رئيس جودلفين الولايات المتحدة: نهدي الفوز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فهذه خلاصة عمليات الإنتاج والسباقات التابعة لسموه، ويشرفنا بأن نكون جزءاً منها.

وأضاف: لم يسبق أن ركض «اسنشيال كوالتي» بشكل سيئ طوال حياته، وأعتقد أنه خاض اختبار الأبطال في هذا السباق، وبالنظر إلى ما قدّم في عمر السنتين، وشق طريقه عبر هذه السباقات في عمر الثلاث سنوات، وتسجيل فوز في سباق كلاسيكي.

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