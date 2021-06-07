براد كوكس: جودلفين مؤسسة عالمية

أكد المدرب براد كوكس أن جودلفين مؤسسة رائعة من الطراز العالمي، وقال : الميل ونصف الميل حول المضمار كانت مسافة طويلة ولكنها مثيرة، وباعتقادي أن الوتيرة ناسبت حصاننا، وقدم الوصيف «هوت رود شارلي» أداءً ممتازاً، وشغلنا موقعاً جيداً في ظل الوتيرة السريعة بما أسهم في تقليص الفارق مع الصدارة في مرحلة لاحقة.

وواصل قائلاً: أحسن الفارس لوي سايز صنعاً بوضع «اسنشيال كوالتي» في موقع جيد عند الاستدارة نحو المسار المستقيم، حيث تمكن بالفعل من إظهار قدرته في مرحلة متأخرة. بدا وكأن «هوت رود شارلي» ما زال لديه مخزون من القدرات، ولذلك تيقنت من أن المواجهة ستكون محتدمة ، أعتقد أن البطل هو أفضل خيول الثلاث سنوات في أمريكا.

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