جودلفين.. 3 إنجازات عالمية في 8 ساعات

المصدر: متابعة - خالد المهيري

يوم تاريخي عاشه فريق جودلفين في المضامير العالمية، إذ حقق الإسطبل الأزرق الملكي 3 إنجازات تاريخية في 8 ساعات، تمثلت في تحقيق لقب «الديربي الإنجليزي» في إنجلترا، ولقبي سباق «بيلمونت ستيكس» و«جست اغيم ستيكس» في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت بداية اليوم التاريخي من مضمار «آبسوم» العريق في إنجلترا، عندما قلب «اداير» لجودلفين التوقعات التي كانت تميل نحو «بولشوي باليه»، واقتنص لقب «الديربي الإنجليزي»، لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» بقيادة آدم كيربي الذي سجل انتصاره الأول في السباق العريق، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

رؤية ثاقبة

وقال شارلي آبلبي: كل الفضل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فوز «اداير» لجودلفين، وتحدثنا مساء الأربعاء عقب انتهاء تمارين جميع الخيول، وعبّرت لسموه عن ارتياحي العميق لأداء وحالة الخيول المشاركة، وأوضحت أن «اداير» يبدو جواداً يناسبه أكثر سباق سانت ليجر الكلاسيكي، وقال سموه: «أشركه، وهناك ديربي واحد فقط»، وكما هي الحال دائماً كانت رؤية سموه ثاقبة.

وأضاف: هو إنجاز رائع من منظور الفريق، والجميع يعملون بكل جدية في هذه الرياضة، وأشعر بارتياح لفوز الفارس آدم كيربي، الذي أحسن قيادة «اداير»، وهو إنجاز يسعى كل الفرسان لخوض محاولته والظفر به، وكان حريصاً جداً على تحقيق الفوز، وأنا سعيد لتحقيقه هذه النتيجة.

وواصل قائلاً: آدم يعرف «اداير» أكثر من معظم الآخرين كونه امتطاه حينما كان يتعلم السباقات، وأحسن فريقه في مزرعة «فيكاريج فارم» تجهيز الحصان. والأهم من ذلك أنه جواد إنتاج من فرس منتجة في جودلفين، وهو مجهود كبير للفريق، ولا أجد الكلمات لشكر الجميع الذين بفضلهم أقف هذا الموقف، والوقوف هنا مجدداً في هذا المكان المشرف.

خطة مستقبلية

وقال آبلبي: كان لدينا اعتقاد راسخ بأن «اداير» سينطلق ببطء بعض الشيء بالنظر إلى حجمه الفاره، وسيشعر بالضيق من تلك البوابات الضيقة، وأخبرنا آدم بأن يحاول تمكينه من الركض في إيقاع منتظم دون استنفاد طاقته عند النزول من المرتفع، التعامل مع هذا المضمار وهذه المسافة يتطلب تمكين الخيول من التقاط أنفاسها، وآدم أحسن التصرف بشكل صحيح، وبمجرد اندفاعه نحو خط النهاية، الشيء الوحيد الذي لم يكن «اداير» راغباً فيه كان التوقف، وكان يمكن لخيل متميز أن يلحق به، ولكنه لم يكن مستعداً للتفريط في موقعه بسهولة.

وعن الخطة المقبلة للبطل قال آبلبي: بعد أن تستقر الأمور، ربما يلزمنا إعادة النظر في خططنا بعد أن قلت بوضوح إن «اداير» جواد يناسبه سباق «سانت ليجر»، ما زال بإمكانه استهداف ذلك السباق، وسوف يتحسن أداؤه مع مرور العام بسبب قوامه الفاره، وهو ما زال يافعاً، وبمجرد أن يشتد عوده وعضلاته، سيكون جواداً خطيراً في الخريف.

فرصة العمر

الفارس آدم كيربي نال نصيبه من الاهتمام، إذ شاءت الأقدار أن يحقق لقبه الأول في السباق العريق، بعد أن كان من المفترض أن يمتطي صهوة «جون ليبر»، ولكن المدرب إيد دنلوب فضل إشراك الفارس المخضرم فرانكي ديتوري عوضاً عن كيربي، فامتطى صهوة البطل «اداير» الذي قاده إلى سلم المجد.

وقال كيربي: كل الفضل يعود للمدرب شارلي آبلبي، ولا أجد من العبارات ما يكفي لشكره، وهو شخصية محترمة ومدرب عملاق، وأشعر بارتياح بالغ لقيادة الخيول التي يدربها، ولا يسبب لك ضغطاً، بل يتركك تتصرف حسب الظروف، وهو من أكثر المدربين هدوءاً في التعامل، ومن الرائع أن تكون لديه ثقة في شخصي، ولا يسعني أن أشكره على النحو المطلوب، وهو يوم عظيم،إنه إنجاز يصعب تخيله.

تحدٍ أمريكي

وعقب انتهاء غبار معركة «الديربي الإنجليزي»، اتجهت الأنظار نحو مضمار «بيلمونت بارك» بالولايات المتحدة الأمريكية لتأتي بداية انتصارات عبر «الثقة» التي اقتنصت لقب «جست أغيم ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي بقيادة الفارس مايكل سميث وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلة زمناً قدره 1.33.90 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «سمر رومانس» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس لوي سايز وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وقال شارلي آبلبي: نشعر بارتياح من العرض الذي قدمته كل من «الثقة» و«سمر رومانس»، ومن الرائع تحقيق فوز في الفئة الأولى بمهرة من الإنتاج المحلي، و«الثقة» تتميز بصلابة الأداء واستحقت الفوز على هذا المستوى، ولم تخسر «سمر رومانس» شيئاً بحلولها وصيفة.

وأضاف: سبق لكل منهما الفوز بسباق الفئة الثانية في كرنفال كأس دبي العالمي، ومن الرائع أن يكون مثل هذا المردود القوي لذلك الأداء في ميدان، وربما نبقيهما في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر، وندرس احتمال المشاركة في ديانا ستيكس في سراتوغا الشهر القادم.

239

شهد العام الحالي تحقيق فريق جودلفين حتى الآن 239 انتصاراً قوياً في المضامير المحلية والعالمية منها 7 سباقات مصنفة للفئة الأولى فيما وصل مجموع انتصارات الفريق منذ إنشاء الاسطبل الأزرق حتى يومنا هذا إلى 6815 فوزاً منها 340 سباقاً مصنفاً للفئة الأولى.

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