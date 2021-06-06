تألق الرميثي وغريب في «قفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تألق الفارسان محمد شافي الرميثي من نادي أبوظبي للفروسية، وهشام غريب من نادي الشارقة للفروسية، وأحرزا ثنائية في انطلاقة أولى منافسات الموسم الصيفي لقفز الحواجز «2021»، والذي ينظمه اتحاد الفروسية للمرة الأولى، ويتألف من خمس منافسات أسبوعية، وبطولة دولية من فئة النجمتين.

وتقام في الصالات المغطاة، مكيفة الهواء، صالة سلطان بن زايد الكبرى، في نادي تراث الإمارات بمنطقة الختم في أبوظبي، والصالة المغطاة في نادي الشارقة للفروسية والسباق، شهد منافسات الأسبوع الأول.

وقام بتتويج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، حيث تميزت المنافسات بمشاركة واسعة من الفرسان والفارسات، الذين أظهروا قوة في التنافس انعكست على نتائج المنافسات، في دلالة واضحة على الجهود الكبيرة التي تبذلها أندية الفروسية، في المحافظة على مستوى أداء الفرسان والخيول، خلال الفترة التي أعقبت منافسات وبطولات الموسم، بالرغم من الصعاب التي ما زالت تشكلها جائحة كورونا، وجاءت معظم منافسات الأسبوع الأول بمواصفات الجولة الواحدة، مفتوحة المشاركة.

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