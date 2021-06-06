اسطبل M7 يضيف فوزاً جديداً إلى رصيد انتصاراته الأوروبية

المصدر: متابعة - علي الظاهري

واصل إسطبل M7، التألق في السباقات الأوروبية، بعد أن خطف الفوز في سباق القدرة الدولي لمسافة 120 كلم، والمخصص للشباب والناشئين في منطقة كاستليساغرات جنوبي فرنسا، وجاء الفوز باللقب عن طريق الفارسة الإسبانية ألبا رويز الفاريز على صهوة الجواد «كاردو»، وتحت إشراف المدرب محمد السبوسي، مسجلة زمناً قدره 6.53.49 ساعات، وذلك بعد منافسة امتدت حتى الكيلو الأخير من السباق، مع الوصيفة الفارسة الفرنسية لي فانديكيركوف، صاحبة المركز الثاني، على صهوة الفرس «جيمرا دى لارجيس»، مسجلة زمناً قدره 6.53.54 ساعات.

ونالت إسطبلات FS للشيخ فيصل بن سعود القاسمي، المركز الثالث بواسطة الفارسة الفرنسية إيما تشازل، والتي امتطت صهوة الجواد «تان سالو»، مسجلة زمناً قدره 6.58.29 ساعات.

وتأتي مشاركة M7 في إطار المعسكر الأوروبي، استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة، أبرزها بطولة العالم للشباب والناشئين المقرر إقامتها شهر سبتمبر المقبل في هولندا، إلى جانب التحضير لبطولات الموسم المحلي في الدولة.

سباقات إستونيا

وكانت إسطبلات M7، قد استهلت مشوارها في معسكر الإعداد الصيفي بإستونيا، ونجحت في احتكار المراكز الأربعة الأولى في سباق دولي بجمهورية إستونيا الأسبوع الماضي، عن طريق الفارس خلفان جمعة بالجافلة، الفائز بالمركز الأول في السباق على صهوة الجواد «كاستليبار اوت لو»، وفي المركز الثاني شقيقه سيف جمعة بالجافلة على صهوة «بورتو كوفو دي بالاريس»، واحتل المركز الثالث الفارس راشد سعيد الكتبي على صهوة «تشيشو ديس باكوليس»، فيما حقق المركز الرابع الفارس فارس أحمد المنصوري على صهوة «زيزوم».

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