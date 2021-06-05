حمدان بن محمد يحتفي بإنجاز «اداير» لجودلفين في «الديربي الإنجليزي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فيديو على الحساب الرسمي الخاص بسموه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، يوثق لحظات فوز البطل «اداير» لجودلفين بلقب «الديربي الإنجليزي»، والذي أقيم على مضمار «آبسوم» العريق بإنجلترا .

وكان «اداير» لجودلفين قد فجر مفاجآة من العيار الثقيل باقتناصه لقب سباق العريق لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس آدم كيربي، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.36.85 دقيقة، وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «موجو ستار»، بقيادة الفارس ديفيد إيجن، وإشراف المدرب ريتشارد هانون .

وحل ثالثاً «هريكين لين» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وفي الختام تسلم عبدالله المنصوري مدير مكتب دبي في لندن الجائزة نيابة عن المالك، فيما تسلم المدرب شارلي آبلبي والفارس آدم كيربي جائزتهما، وسط تصفيق الجماهير.

وبهذا الفوز تصل انتصارات خيول الإمارات في السباق إلى 8 انتصارات، بينما يعد فوز «اداير» هو الثاني لإسطبلات «جودلفين» في الديربي العريق، عقب الإنجاز الأسطوري، الذي حققه «مسار» العام 2018.

فرحة كبيرة

وأهدى المدرب شارلي آبلبي الإنجاز الكبير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائلاً: (كل الفضل يعود إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، البطل لم يكن حصاناً عادياً، وامتلك كل الإمكانات، التي أهلته للمشاركة والظفر باللقب الغالي).

وأضاف: (أنا فخور بتحقيق لقبي الثاني في «الديربي الإنجليزي»، ومسرور أيضاً بالأداء الكبير، الذي قدمه الفارس آدم كيربي، الذي قاد البطل بكل مهارة واحترافية).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز