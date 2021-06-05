«اسنشيال كوالتي» أمل الإمارات في «بيلمونت ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ينطلق فجر الأحد بتوقيت الإمارات سباق «بيلمونت ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» على مضمار «بيلمونت بارك» بالولايات المتحدة الأمريكية في ختام سباقات التاج الثلاثي الأمريكي.

وسيشهد السباق مشاركة 8 خيول أبرزها «اسنشيال كوالتي» لجودلفين بقيادة الفارس لوي سايز وإشراف المدرب براد كوكس، و«رمباور» الفائز بسباق «بريكنيس ستيكس» ثاني أضلاع التاج الثلاثي الأمريكي، بقيادة الفارس جون فيلاسكويز وإشراف المدرب مايكل مكارثي، و«هوت رود شارلي» بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب دوغ اونيل، و«روك يور وورلد» بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب جون سادلر.

ارتياح تام

وقال المدرب براد كوكس: «أشعر بارتياح حقيقي من سير كافة تحضيرات «اسنشيال كوالتي» منذ كنتاكي داربي، ووزنه ومستوى لياقته ممتاز، ويبدو قد تطور بدنياً منذ سباق «كنتاكي ديربي»، وهي علامة للجواد الجيد».

وأضاف: «الفارس لوي سايز لديه ثقة راسخة بأن هذه المسافة لن تكون مشكلة بالنسبة له، وسبق لثلاثة من أبناء الفحل «تابت» الفوز في سباق بيلمونت، ونأمل أن يتمكن «اسنشيال كوالتي» من الإضافة إلى ذلك الإرث، ويبدو أنه يسعى للوصل إلى الوتيرة المطلوبة ومن ثم يواصل التقدم، وحينما وصل إلى الأمتار الأخيرة في «كنتاكي ديربي»، أدركت أنه لن يتمكن من اللحاق بهم، ولكنه نجح في الاقتراب منهم عند الوصول إلى خط النهاية، وهو جواد نجح في إظهار قدراته التحملية في جميع السباقات التي نافس بها».

تحد جديد

كما ستشهد الأمسية مشاركة مهرتي جودلفين «سمر رومانس» بقيادة الفارس لوي سايز و«الثقة» بقيادة الفارس مايك سميث، اللتين يشرف عليهما المدرب شارلي آبلبي، في شوط «جست أغيم ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي.

وقال شارلي آبلبي: «سارت تدريبات «سمر رومانس» و«الثقة» بشكل جيد منذ وصولهما إلى نيويورك، ومستواهما متقارب للغاية كما ظهر في دبي هذا العام، ويدخلان هذا السباق باعتبارهما صاحبتي خبرات واسعة، وظلت «الثقة» تقدم أداء متماسكاً طوال سيرتها في السباقات، وأظهرت «سمر رومانس» مستوى براعتها في سباق بلانشين».

ومن جانب آخر، يشارك «أجاويد» لـ «شادويل» في شوط «بروكلين ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس جون فيلاسكيز وإشراف المدرب تود بليتشر.

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