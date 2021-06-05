خيول الإمارات تاريخ مشرف في السباق العريق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تملك خيول الإمارات سجلاً مشرفاً في سباق الديربي الإنجليزي، إذ كانت البداية عام 1989، حيث حقق الأسطورة «نشوان» للمغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، أول لقب للإمارات.

وكان آخر لقب حققته خيول الإمارات عبر البطل الأسطوري «مسار» لجودلفين عام 2018.

قائمة الأبطال

1989 - «نشوان»

المالك - المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

1994 - «إرهاب»

المالك - المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

1995 - «لم ترى»

المالك - الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم.

1996 - «شامت»

المالك - خليفة بن دسمال.

1998 - «هاي رايز»

المالك - الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

2003 - «كريس كين»

المالك - سعيد سهيل.

2018 - «مسار»

المالك - «جودلفين».

أحداث تاريخية

وانطلق سباق «الديربي الإنجليزي» عام 1780، وأعلن عن اسم السباق الجديد بعد إجراء القرعة بين مستضيف الحفل إدوارد سميث ستانلي إيرل أوف ديربي الثاني عشر، وضيفه السير تشارلز بانبري الذي حقق اللقب الأول للسباق الكلاسيكي عبر «ديوميد».

استمرت منافسات الديربي طوال الأعوام الماضية في «آبسوم» ما عدا فترة الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث تم نقل السباق إلى مضمار «نيوماركت» وتمت تسمية تلك السباقات بالديربي الجديد.

ويعتبر الفارس الإنجليزي الأسطوري ليستر بيجوت الأكثر فوزاً برصيد 9 انتصارات، فيما يتصدر المدرب المتألق آيدين أوبراين جدول ترتيب المدربين الأكثر إحرازاً للقب، برصيد 8 انتصارات، كان آخرها العام الماضي عندما اقتنص «سيربنتاين» لقب السباق العريق.

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