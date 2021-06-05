«سنوفول» بطلة «الأوكس الإنجليزي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

توجت «سنوفول» بلقب سباق «الأوكس الإنجليزي»، لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» والمخصص للمهرات، والذي أقيم على مضمار «آبسوم» العريق بإنجلترا، بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلة زمناً قدره 2.42.67 دقيقة وبفارق قياسي بلغ 16 طولاً عن الوصيفة «ميستري آنجل» بقيادة الفارس بن كيرتس وإشراف المدرب جورج بوقي.

وجاءت في المركز الثالث «ديفينلي» بقيادة الفارس سيمي هيفرنان وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

مفاجأة كبرى

وفجر «بايلدرايفر» مفاجأة من العيار الثقيل باقتناصه لقب الشوط الثالث «كورونيشن كب» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس مارتن دواير وإشراف المدربين وليام موير وكريس جراسيك، مسجلاً زمناً قدره 2.42.23 دقيقة وبفارق رقبة عن «العاصي» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس.

وحل ثالثاً «جابان» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

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