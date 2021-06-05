شارلي آبلبي: جاهزون للمنافسة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المدرب شارلي آبلبي جاهزية خيول جودلفين لسباق «الديربي الإنجليزي» اليوم على مضمار «آبسوم» العريق في إنجلترا.

وقال آبلبي: «يتمير الديربي هذا العام بمشاركين ذوي مستوى عال من القدرات، إنه سباق مثير استقطب مشاركين أقوياء، وأتطلع إلى أن تقدم جميع خيولنا الثلاثة مستوى أفضل مما أظهرت في مضامير السباقات هذا الموسم».

وأضاف: «يتجه «هريكين لين» إلى آبسوم بسجل خال من الخسارة في ثلاث مشاركات، وباعتباره الفائز في «دانتي ستيكس» في يورك، وهو سباق تحضيري يعتبر منذ أمد بعيد معبراً موثوقاً نحو الديربي».

وواصل قائلاً: «أنهى سباق «دانتي ستيكس» بقوة، والنقلة إلى مسافة الميل ونصف الميل يفترض ألا تكون عائقاً بالنسبة له، ويفتقر إلى خبرة السباقات، ولكن تحضيراته سارت بشكل جيد منذ سباق يورك، ومن أبرز صفاته الممتازة هدوء طبعه وسلوكه».

مستوى أفضل

وعن «وان رولر» قال آبلبي: «عقب سباق الـ «2000 جينيز الإنجليزي» في مضمار «نيوماركت»، قال الفارس جيمس دويل إن الحصان سيقدم مستوى أفضل مع زيادة المسافة، وذكر أيضاً أن الأرضية كانت سريعة بعض الشيء بالنسبة له في ذلك اليوم، أعتقد أن الفرصة مواتية لإثبات ذلك، وأنا واثق من أنه سيكون أحد الخيول الأخيرة التي يطلب منها الإسراع بشكل أكبر في نهاية السباق».

كما تحدث آبلبي عن «اداير» قائلاً: «اكتسب «اداير» خبرة قيمة في السباقين التحضيريين اللذين خاضهما، لا سيما في «لينغفيلد»، حيث ناضل بشراسة، وسيتحمل المسافة بشكل جيد في الواقع، هو جواد قليل المشاركات، ومن خلال اكتساب النضج سيتطور إلى جواد رائع».

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