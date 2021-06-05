خيول الإمارات في تحدي «الديربي الإنجليزي» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

يشهد مضمار «آبسوم» العريق بإنجلترا، عصر اليوم، انطلاق سباق «الديربي الإنجليزي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» للخيول عمر 3 سنوات، وذلك بمشاركة 12 خيلاً قوياً.

وتمثل الإمارات في السباق العريق 6 خيول، يتصدرها ثلاثي فريق جودلفين جميعها بإشراف المدرب شارلي آبلبي وهي: «هريكين لين» بقيادة الفارس وليام بيوك، و«وان رولر» بقيادة الفارس جيمس دويل، و«اداير» بقيادة الفارس آدم كيربي.

كما يمثل الإمارات أيضاً كل من «محافظ» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، و«ثيرد ريلم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس اندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، و«يوث سبيريت» لأحمد الشيخ بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب أندور بالدينغ.

ولن تكون مهمة الخيول الإماراتية سهلة في ظل وجود منافسة قوية من «بولشوي باليه» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«جون ليبر» بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب إد دنلوب، و«ماك سويني» بطل سباق الـ «2000 جينيز الإيرلندي» بقيادة الفارس كيفن مانينغ وإشراف المدرب جيم بولجر.

شوط الافتتاح

وستكون بداية المشاركات الإماراتية مع الشوط الأول لمسافة 2000 متر بمشاركة 8 خيول أبرزها «كينج فرانكل» لمحمد بالعبيدة بقيادة الفارس بن كيرتس وبإشراف المدرب مارك جونستون، و«كينج زين» لجابر عبد الله بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب مارك جونستون، و«شيس ذا دولار» لسعيد سهيل بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب مارك جونستون.

كما يتوقع أن يشهد الشوط الثاني «برينسيس اليزابيث ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة» والمخصص للمهرات والأفراس عمر 3 سنوات، صراعاً شرساً بين 10 مهرات تتصدرها «معمورة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

«ديوميد ستيكس»

ينتظر أن يشهد الشوط الثالث «ديوميد ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة» تنافساً مثيراً بين 8 خيول قوية يتصدرها «برينس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، و«سنشري دريم» لعبد الله بالحب بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

الشوط السادس

ويشارك في الشوط السادس لمسافة 2400 متر 12 خيلاً أبرزها «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا إتزيني وإشراف المدرب ريتشارد هانون، و«ذا ترادير» لعلي سعيد بقيادة الفارس بن كيرتس وإشراف المدرب مارك جونستون.

ويشارك «ديزرت سفاري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في الشوط السابع والختامي لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس بن كيرتس وإشراف المدرب مارك جونستون.

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