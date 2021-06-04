مهرات الإمارات تسعى إلى التألق في «الأوكس الإنجليزي» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية نحو مضمار«إبسوم» العريق بإنجلترا، حيث يشهد عصر اليوم انطلاق سباق «الأوكس الإنجليزي»، المخصص للمهرات عمر 3 سنوات للفئة الأولى لمسافة 2400 متر.

ويشهد السباق مشاركة 14 مهرة قوية، أبرزها «دبي فاونتين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف المدرب مارك جونستون، «زيادة» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان، «تيونا» لعلي سعيد بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان، فيما سيسعى المدرب المخضرم آيدين أوبراين لمواصلة تألقه في السباق العريق، إذ سيشارك بـ 5 مهرات وهي «سانتا باربرا» بقيادة الفارس ريان مور، «سنوفول» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، «ديفينلي» بقيادة الفارس سيمي هيفرنان، «ويلو» بقيادة الفارس واين لوردان، و«لا جوكوندا» بقيادة الفارس وليام بيوك.

وتبحث الفارسة هولي دويل عن الانتصار الأكبر في مسيرتها على صهوة «شيربت ليمون» المتألقة في سباقين من أصل ثلاث مشاركات، وفرضت سيطرتها على مجريات السباق التحضيري للأوكس في مضمار «لينغفيلد» الشهر الماضي بإشراف المدرب أرتشي واتسون.

«كورونيشن كب»

كما يعتبر الشوط الثالث «كورونيشن كب» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» من بين أقوى أشواط السباق اليوم، ويتنافس خلاله 6 خيول قوية، أبرزها «العاصي» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، الذي سيواجه كلاً من «موغل» بقيادة الفارس سيمي هيفرنان، و«جابان» بقيادة الفارس ريان مور، والذي يشرف على تدريبهما آيدين أوبراين.

المشاركة الإماراتية

وستكون بداية المشاركة الإماراتية في الأمسية، عبر الشوط الثاني لمسافة 1700 متر، بمشاركة 10 خيول أبرزها «أوفر رايت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف المدرب مارك جونستون، «مراد» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، «آيريش أدميرال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

الشوط الرابع

ويشهد الشوط الرابع لمسافة 2000 متر مشاركة 11 خيلاً أبرزها «دريم وذ مي» لسعيد سهيل بقيادة الفارس بن كورتيس وإشراف المدرب مارك جونستون، «سكاي ديفندر» لحمد راشد بن غدير بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف المدرب مارك جونستون، فيما سيشارك «ليجل آتاك» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي في الشوط السادس «سيري ستيكس» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

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