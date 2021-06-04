خيول آل مكتوم توجت باللقب 12 مرة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حققت خيول آل مكتوم، إنجازات مشرفة في سباق «الأوكس» الإنجليزي الكلاسيكي المخصص للمهرات، خلال الأعوام الماضية، حيث نالت اللقب 12 مرة.

وكانت البداية عام 1985، حيث حققت المهرة الرائعة «أوسو شارب» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول لقب للإمارات، وكان آخر لقب حققته الإمارات عبر «تغرودة» للمغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، عام 2014.

قائمة الأبطال

1985 - «أوسو شارب»

المالك - صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

1987 - «يونيتي»

المالك - صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

1988 - «ديمينيوندو»

المالك- صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

1989 - «سنوبرايد»

المالك - الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم.

1990 - «سلسبيل»

المالك- المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

1991 - «جت سكي ليدي»

المالك - المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

1993 - «إنتربيدتي»

المالك - صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

1994 - «بلانشين»

المالك - «جودلفين»

1995 - «مونشيل»

المالك - «جودلفين»

2002 - «كازيا»

المالك - «جودلفين»

2005 - «أسوارة»

المالك- المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

2014 - «تغرودة»

المالك - المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

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