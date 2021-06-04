M7 وF3 يحتكران المراكز الأولى في سباقات استونيا للقدرة

المصدر: متابعة - علي الظاهري

عادت بعثة فريق فرسان الإمارات أمس إلى الدولة بعد ختام معسكر الإعداد الأوروبي في جمهورية استونيا بنجاح، وجاء مسك الختام مميزاً بعد تألق فرساننا في السباقات التأهيلية الأخيرة لمسافة 120 كلم ولمسافة 100 كلم. ويأتي تنظيم المعسكر استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة أبرزها بطولة العالم للقدرة المخصصة للشباب والناشئين ومونديال الخيول الصغيرة بعمر 7 سنوات.



واشتمل المعسكر على أربعة سباقات بواقع سباقين لمسافة 120 كلم من تصنيف «نجمتين دولي» وسباقين لمسافة 100 كلم من تصنيف «نجمة دولي» بمشاركة فرسان وخيول أبرز الإسطبلات في الدولة في مقدمتها إسطبل M7 وإسطبل F3 واللذان احتكرا المراكز الأولى في السباقات الأربعة التي احتضنتها استونيا في الأيام الماضية.





المحطة الأخيرة



وهيمن فرساننا على المراكز الستة الأولى في آخر محطات معسكر استونيا في سباق الـ 120 كلم، حيث فاز الفارس عيسى سعيد العويسي بالمركز الأول على صهوة الجواد «دجين ديس فاربريس» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 6.30.59 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس حمدان أحمد المري على صهوة الجواد «اس ام لورد سيرانو» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 6.31.00 ساعات، يليه في المركز الثالث الفارس سالم سعيد العويسي على صهوة الفرس «مايس سي ال ماري» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 6.31.03 ساعات.





فوز



وفاز بالمركز الرابع الفارس عبدالله علي العامري على صهوة الجواد «عيوف لا ليزوني» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 6.31.06 ساعات، ونال المركز الخامس الفارس راشد حميد سعيد على صهوة الفرس «اتش ام كابيتانا فاتك» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 6.31.10 ساعات، وجاء في المركز السادس الفارس شاهين يحيى المزروعي على صهوة الجواد «لوكيلي ستاروود كوميت» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 6.31.12 ساعات.



وانتزع الفارس خلف أحمد الغيث المركز الأول في سباق الـ 100كلم على صهوة الجواد «إل نايز مو-فرح» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 5.47.32 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالحميد محمد على صهوة الجواد «إيوان سيلتيك واريور» مسجلاً زمناً قدره 5.47.41 ساعات، ويليه في المركز الثالث الفارس بادام سينغ على صهوة الجواد «إل نايز سيلفيرن ستار» مسجلاً زمناً قدره 5.47.41 ساعات.

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