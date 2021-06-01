فرسان الإمارات يتألقون في سباقات استونيا

المصدر: متابعة - علي الظاهري

تألق فرسان الإمارات في السباقات التي احتضنتها جمهورية استونيا في أوروبا أول من أمس ضمن معسكر الإعداد الخارجي الصيفي لفريق الإمارات استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة أبرزها بطولة العالم للقدرة المخصصة للشباب والناشئين ومونديال الخيول الصغيرة بعمر 7 سنوات، واشتمل مهرجان القدرة في منطقة باديس على باقة من السباقات التأهيلية الدولية مختلفة التصنيف والمسافات.

واحتكر فرسان الإمارات المراكز التسعة الأولى في سباق الـ 120 كلم من فئة نجمتين دولي، وحقق الفارس خلفان جمعة بالجافلة المركز الأول في السباق ممتطياً صهوة الجواد «كاستليبار اوت لو» لإسطبلات M7 مسجلاً زمناً قدره 7.14.25 ساعات، وجاء في المركز الثاني سيف جمعة بالجافلة على صهوة «بورتو كوفو دي بالاريس» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 7.14.29 ساعات، واحتل المركز الثالث الفارس راشد سعيد الكتبي على صهوة «تشيشو ديس باكوليس» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 7.14.31 ساعات.

المركز الرابع

ونال المركز الرابع الفارس فارس أحمد المنصوري على صهوة «زيزوم» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 7.14.36 ساعات، يليه في المركز الخامس الفارس حمدان أحمد المري على صهوة «فاندال دي بيسي» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 7.17.40 ساعات، وحقق المركز السادس الفارس راشد حميد الكندي على صهوة «تشا ال باكينو» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 7.17.44 ساعات، وجاء في المركز السابع الفارس عيسى سعيد العويسي على صهوة «جي ام جوسيفينا» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 7.17.47 ساعات.

واحتل المركز الثامن الفارس شاهين يحيى المزروعي على صهوة «إيل نايز بلاك بيوتي» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 7.17.53 ساعات، ونال المركز التاسع الفارس عبدالله علي محمد العامري على صهوة «تونكي دي بو باسيل» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 7.17.56 ساعات.

سباق الـ 100 كلم

وفي سباق الـ 100 كلم المصنف «نجمة دولي»، فاز الفارس عبد الحميد محمد بالمركز الأول على صهوة «إل نايز نوبل إكسبريس» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 5.58.33 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس خلف أحمد الغيث على صهوة «فاجبون دي بولسكي» لإسطبلات F3، مسجلاً مناً قدره 5.58.38 ساعات، ونال المركز السادس الفارس سالم سعيد العويسي على صهوة «الجيدا مهدي» لإسطبلا F3، مسجلاً زمناً قدره 5.58.42 ساعات.

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