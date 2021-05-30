خيول الإمارات تواجه التحدي في فرنسا وألمانيا اليوم

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

يخوض اليوم «فيكتور لودروم» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر، و«ذا ريفلينانت» لـ«اسطبل الأصايل» بقيادة الفارس أوليفييه بيسلير وإشراف المدرب فرانسيس جرافارد غمار سباق «بري ديسبهان» لـ«الفئة الأولى» على مضمار «لونغشامب» في فرنسا.

ومن جانب آخر تشارك المهرة «سكاي انجل» لجودلفين في سباق «1000 جينيز الألماني» لمسافة الميل «الفئة الثانية» على مضمار «دوسلدورف» بقيادة الفارس سفيان سعدي وإشراف المدرب هنري اليكس بانتال، فيما تشارك «البين روز» لجودلفين في شوط «بادينير ميل» لـ«الفئة الثانية» على المضمار ذاته بقيادة الفارس جولين جوليشون وإشراف المدرب هنري اليكس بانتال.

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