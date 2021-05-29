«ورشة حكومة دبي» تتعاون مع «دبي للفروسية» و«دبي لسباق الخيل»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقّعت «ورشة حكومة دبي» اتفاقية تفاهم مع «نادي دبي للفروسية» و«نادي دبي لسباق الخيل»، من أجل تقديم خدمات صيانة وإصلاح المركبات التابعة للناديين، ووقع الاتفاقية كل من فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»، واللواء خبير محمد عيسى العظب، مدير عام نادي دبي للفروسية وعضو مجلس إدارة «نادي دبي لسباق الخيل»، وسط تأكيد الجانبين على أهمية تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بمستوى صيانة وإصلاح مركبات الناديين وتوفير مستلزمات المركبات من قطع الغيار، وذلك بالاستفادة من الخبرات العالية والإمكانات المتطورة لدى الورشة.

وأوضح فهد أحمد الرئيسي، أن الاتفاقية الجديدة تندرج في إطار التزام الورشة بتعزيز أطر التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في إمارة دبي ودولة الإمارات، مؤكداً مساعيها المستمرة لتبادل الخبرات والعمل على تحقيق التطلعات المشتركة.

وأضاف: نسعى من خلال اتفاقية التفاهم مع «نادي دبي للفروسية» و«نادي دبي لسباق الخيل»، إلى دعم الناديين في مساعيهما نحو تأمين وتسجيل المركبات التابعة لهما، وصيانتها وإصلاحها وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى توفير قطع الغيار للمركبات بأفضل الأسعار، حفاظاً على المال العام. ويُسعدنا التعاون مع هذين الناديين في خطوة تدعم مساعينا لتوسيع نطاق الشراكات وكلنا ثقة بأن شراكتنا الجديدة ستعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية من خلال التزامنا المطلق بتقديم أشكال الدعم والمساندة لتحقيق التميز في صيانة وإصلاح المركبات، باستخدام أحدث التقنيات ووفق أعلى معايير الجودة والأمن والسلامة بما يتماشى مع توجّهات حكومة دبي.

شراكة استراتيجية

من جانبه، قال اللواء خبير محمد عيسى العظب: يسرّنا تأسيس شراكة استراتيجية متينة مع «ورشة حكومة دبي»، التي تمتلك سجلاً حافلاً بالتميز في توفير أفضل خدمات صيانة وإدارة المركبات وفق أرقى المعايير الدولية، ويمثل التعاون الجديد إضافة مهمة لمساعينا الرامية إلى تحسين جودة صيانة وإصلاح مركبات «نادي دبي للفروسية» و«نادي دبي لسباق الخيل»، وذلك بالاستفادة من القدرات البشرية والتقنية عالية المستوى المتاحة لدى الورشة. ونتطلّع قدماً إلى توحيد الجهود المشتركة وتوظيفها بالشكل الأمثل في خدمة تطلعاتنا، وكلنا ثقة بأن خدمات وخبرات وإمكانات الورشة ستمثل دفعة قوية بالنسبة لنا لمواصلة توفير البيئة المحفزة للارتقاء برياضة الفروسية، والتي تعتبر موروثاً أصيلاً وسمة مميزة من سمات الهوية الوطنية في دولة الإمارات.

وجدير الذكر أن «ورشة حكومة دبي»، وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، ستتولى مسؤولية القيام بكل إجراءات التسجيل والترخيص للمركبات التابعة لـ«نادي دبي للفروسية» و«نادي دبي لسباق الخيل»، فضلاً عن تقديم خدمات التأمين لضمان الحصول على أفضل الأسعار التنافسية كما تلتزم الورشة أيضاً ببيع مركبات الناديين في حال رغبتهما بذلك عبر قنوات وإجراءات البيع المتبعة لديها.

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