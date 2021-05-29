12 خيلاً تتنافس على كأس الوثبة في بلجيكا

المصدر: وارجيم - البيان الرياضي

يستضيف مضمار وارجيم في مملكة بلجيكا عصر اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، والمخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 5000 يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها.

وتتنافس خلال السباق البالغ طوله 2300 متر، 12 خيلاً تسعى لتسجيل اسمها ضمن قائمة الفائزين في سباقات كأس الوثبة في بلجيكا، ويتصدر القائمة الفرس القوية «الزاركا دي اي» لمالكها ومدربها يوهان فيرستربين وبقيادة كوين كليمانس.

وتبحث الفرس البالغة من العمر 7 سنوات والمنحدرة من نسل «البحر» عن لقب السباق، بعد سلسلة من النتائج الجيدة أبرزها الفوز بسباق وينترس لمسافة 2100 متر وحلولها ثانية في مسافة 1500 متر وثالثة في آخر مشاركة.

مواجهة

وتواجه البطلة البلجيكية، الجواد الليبي «السيل» لفيصل جورجي، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد، وقيادة ويليام مونغل، الفائز بـ12 سباقاً من أصل 40 سباقاً شارك فيها من قبل، وتوج حصان العام في ليبيا عام 2018، بعد فوزه بالديربي الليبي.

ومن أبرز انتصارات «السيل» البالغ من العمر 6 سنوات والمنحدر من نسل «تيدجام لوتوا» والفرس «عزيزة» فوزه بسباق جائزة قرطاج انترناشونال التونسي في عام 2019.

وينافس «الزاركا» على اللقب أيضاً رفيقها في الإسطبل «زيجي دي أي» بقيادة جيركو بوغارتس، و«جيمس دي أي» لبيتر ديكريس، وقيادة آنا فان دو تروست.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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