«بولو الحبتور»: 16 بطولة بين أكتوبر وأبريل المقبلين

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلن رجل الأعمال محمد خلف الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور ورئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية أن برنامج الموسم المقبل 2021/‏‏‏‏2022 في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية يتضمن 16 بطولة وينطلق في منتصف شهر أكتوبر المقبل ويمتد لنهاية أبريل 2022، وسيكون حافلاً ومتنوعاً.

حيث تشتمل البطولات على مستويات مختلفة لتتاح الفرصة للجنسين وللمحترفين والهواة من المواطنين والمقيمين على حد سواء. شمولية وثقة وأوضح الحبتور قائلاً: «إن فلسفتنا في النادي والمنتجع أن يكون البرنامج متكاملاً ومتاحاً للجميع ليكون المردود كبيراً ويكون التفاعل معه إيجابياً سواء أكان على صعيد البولو أم الفروسية».

وأضاف: «نحن على ثقة كبيرة أن الموسم سيشهد نجاحاً كبيراً بعد أن شهد الموسم المنصرم التزاماً تاماً من الجمهور واللاعبين بالإجراءات الاحترازية لـ«كوفيد 19» مما أسهم في تحفيز الرعاة إلى مواصلة تقديم الرعاية والدعم لنشاطنا». هليون تدشن الموسم وأشار الحبتور إلى أن حفل الافتتاح سيكون في الخامس عشر من شهر أكتوبر 2021 .

فيما ينطلق بطولة هلوين في 29 أكتوبر ولغاية 5 نوفمبر وبهانديكاب (6 جول)، وفي 12 أكتوبر يشهد النادي مباراة تنشيطية في البولو وفي اليوم التالي وحتى 19 تنطلق بطولة نادي ومنتجع الحبتور لشهر نوفمبر (4 - 6 جول).

وتنطلق بطولة اليوم الوطني للإمارات في 24 نوفمبر وتستمر لغاية 3 ديسمبر (8 - 10 جول)، وفي 8 نوفمبر يقام اللقاء السنوي على كأس السير ونستون تشرشل (8 – 10 جول)، وبالشهر نفسه خلال الفترة من 19 ولغاية 24 يقام مهرجان نادي ومنتجع الحبتور للبولو (4 – 6 جول).

عام 2022 ومع بداية العام الجديد 2022 وتحديداً في 17 يناير تقام بطولة النادي لشهر يناير (4 - 6 جول)، وفي 21 يناير تنطلق بطولة كأس دبي الفضية وتستمر حتى 14 فبراير (18 جول)، ويعقبها في 6 فبراير بطولة كأس الأساتذة «الماسترز» وتستمر حتى 11 فبراير (6 - 8 جول).

وسيكون عشاق ومحبو البولو على موعد مع كأس دبي الذهبية الحدث الأبرز في المنطقة في 13 فبراير وتستمر حتى 14 مارس (18 جول)، وبعدها ينطلق كأس تحدي دبي ويستمر حتى 18 مارس (8 - 10 جول)، وفي 25 مارس وحتى الأول من أبريل تقام بطولة النادي لشهر مارس، وبعدها كأس دبي من 8 ولغاية 15 أبريل (6 – 8 جول)، ويختتم البرنامج ببطولة النادي لشهر أبريل (4 – 6 جول). واختتم الحبتور تصريحه بالإعراب عن أمله في أن يقدم النادي وبالتعاون مع الفرق المشاركة والجمهور موسماً يليق بسمعة ومكانة بولو الإمارات، متمنياً للجميع التوفيق.

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