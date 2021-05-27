دبي سر أول مشاركة تاريخية للعراق في مونديال القدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

شهدت بطولة العالم للقدرة التي أقيمت في مدينة بيزا بإيطاليا، أول مشاركة للعراق في تاريخ المونديال، وجاءت المشاركة عن طريق الفارسة بيداء منيب الحديثي، التي نجحت في تمثيل بلدها لأول مرة بعد أن أسست الإسطبل الخاص فيها بسيح السلم في دبي بمكرمة سخية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقالت الفارسة بيداء إنها فخورة بالمشاركة العالمية بعد أن أسست الإسطبل الخاص فيها قبل 10 سنوات في دبي، بدعم وتشجيع من «فارس العرب»، حيث يضم الإسطبل حالياً ما يقارب 25 خيلاً وتواجدت في العديد من السباقات المحلية والدولية ليتحقق حلم الوصول إلى المونديال بعد سنوات من الإعداد في دبي وبفضل المكرمة السخية والدعم الكبير من الإمارات المتمثل في تأسيس الإسطبل وإعداد الخيول وتأهيلها في العديد من المنافسات الدولية داخل الدولة وخارجها فضلاً عن إحراز مراكز متقدمة في عدد من سباقات الموسم الإماراتي المحلي.

دعم

وذكرت بيداء بأنها سافرت إلى مدينة بيزا في إيطاليا رفقة زوجها زهير الفردان الذي يعتبر داعماً لها في مسيرتها الرياضية في الفروسية، لاسيما وأنه كان فارساً يشارك في سباقات القدرة سابقاً أبرزها السباق المشترك عام 1992 للخيول والهجن معاً، ولكن بسبب ظروف الدراسة ابتعد عن السباقات، وانشغل ببرنامجه التعليمي في الطب، منوهة بأن إجراءات التسجيل في البطولة جاءت عن طريق الاتحاد الدولي للفروسية بحكم تمثيلها لبلاد الرافدين في الحدث الرياضي الكبير.

وقالت إن الحظ لم يحالفها في المونديال خصوصاً وأن الفرس التي شاركت بها لم تكن في كامل جاهزيتها وتملك فرساً أخرى تعتبر أكثر قوة وجاهزية لكنها لم تكمل البرنامج التأهيلي وفق متطلبات الاتحاد الدولي للفروسية بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى توقف العديد من السباقات، موضحة أن المشاركة في المونديال تعتبر أكبر إنجاز في حياتها وتتطلع إلى المشاركة في المرة المقبلة بخيل من توليد إماراتي محلي والتواجد مع فريق متكامل يمثل منتخب العراق.

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