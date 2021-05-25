ماركاني فال يحلق بكأس زايد في "يوم الإمارات" بمراكش

المصدر: وام

توج الجواد «ماركاني فال»، لمزرعة " فال " بلقب كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان « قوائم »، فيما توج «خاطر بوزينيكا» لخالد بياد، بطلا لكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك « أم الإمارات »، في حين حصد «اراميس دو جيون» ليوسف حور، كأس الوثبة ستاليونز، وذلك خلال السباقات الثلاثة التي أقيمت بمضمار مراكش بمملكة المغرب، ضمن فعاليات "يوم الإمارات أبوظبي"، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بما ساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وتفصيلا .. جاء فوز «ماركاني فال» لمزرعة فال، بإشراف فاطمي ايشارتي، وقيادة خالد ايبا، بلقب كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 320.000 درهم مغربي عن جدارة واستحقاق، حيث تفوق البطل بفارق طول عن «باسمون» لمالكه ومدربه طارق منصور بقيادة سعيد مادهي، وسجل البطل زمنا وقدره 2:20:12 دقيقة، فيما جاء ثالثا «استقبال ار ام» لمزرعة سايس، وبإشراف رشيد حسناوي وقيادة عبد الرحيم فضول.

وقدم الجواد «خاطر بوزينيكا» لخالد بياد، بإشراف تيباري أضياف، وقيادة عزيز بيود، عرضا مبهرا، ليتوج بطلا لكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لمسافة 1900 متر، والبالغة جائزته 160.000 درهم مغربي، حيث تفوق بفارق نصف طول عن "عارف أطلس" لكمال ديساوي، بإشراف سمير فنان، وقيادة عثمان مرساوي، مسجلا 2:24:16 دقيقة، فيما جاء ثالثا «ريادي رمال» لحكم اكوزاك، بإشراف مبارك مادهي، وقيادة زهير مادهي.

وحقق الجواد «ارامس دو جيون» ليوسف حور، بإشراف محسن اولدابو، وقيادة عمر لكجال لقب كأس مزرعة الوثبة لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته المالية 70.000 درهم مغربي، بفارق 15 طولا عن أقرب منافسيه، ومسجلا 1:59:35 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «ريسكي فال» لمزرعة فال، بإشراف فاطمي ايشارتي، وقيادة خالد ايبا، فيما حل ثالثا «أديم اطلس» لكمال ديساوي، بإشراف محمد المرتكي، وقيادة رشيد اميناي.

وتوج سعادة العصري سعيد أحمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية بحضور علي المنصوري، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، الأبطال الفائزين في السباقات الثلاثة.

وأشاد سعادة الظاهري بالاهتمام والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للتراث بمختلف ألوانه، وخاصة رياضة الفروسية، التي كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أكبر الداعمين لها.

وثمن الاهتمام الكبير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ودعمه المستمر للفروسية والخيول العربية الأصيلة محليا وعالميا، وبالمتابعة الكبيرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الداعمة للمرأة في العديد من المجالات.

وأعرب عن سعادته بالنجاح الكبير لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية بمراكش، وبالترحيب من الأشقاء في المغرب بتدشين أول السباقات هذا العام بالرغم من تحديات وظروف جائحة "كورونا".

من ناحيتها أشادت لارا صوايا بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للفروسية والخيول العربية الأصيلة محليا وعالميا، وبالحضور المتميز لأبناء الإمارات في هذا المحفل المهم للسباقات على مستوى المملكة المغربية.

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