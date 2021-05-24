إسماعيل محمد: ريادة عالمية

المصدر: توسكانا - البيان الرياضي

أشاد المدرب إسماعيل محمد بما قدمه فرسان الإمارات في بطولة العالم للقدرة والإنجاز الكبير الذي برهن للعالم أجمع جدارة أبناء الإمارات وريادتهم في سباقات القدرة على خارطة العالم، مؤكداً أن الفوز تحقق بفضل ما تحظى به الرياضة من دعم واهتمام من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف إسماعيل محمد أن مشوار أبناء الإمارات تكلل بالذهب والنجاح بعد تسخير كل الجهود لتحقيق الإنجاز العالمي ورفع اسم الدولة عالياً في المحفل الدولي، ويعتبر هذا التألق هو فأل خير لتحقيق مزيد من الانتصارات وتمثيل الإمارات خير تمثيل في البطولات المقبلة التي لن يتنازل فيها فرساننا عن المركز الأول مهما كانت التحديات.

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