غانم الهاجري:اللقب لم يأت من فراغ

المصدر: توسكانا- البيان الرياضي

تقدم الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية في الإمارات، بالتهنئة إلى قيادة وشعب الإمارات بمناسبة الفوز والإنجاز المميز الذي أصبح نهجاً راسخاً لفرسان الإمارات في المحافل الدولية، مؤكداً أن ريادة الإمارات في سباقات القدرة لم يأت من فراغ وإنما بفضل ما تحظى به رياضة الإمارات من دعم لا محدود من أصحاب السمو الشيوخ الذي أثمر عنه مواصلة أبناء الدولة كتابة أسمائهم في سجلات التاريخ بانتزاع المركزين الأول والثاني.

وأثنى الهاجري على جهود فرسان الإمارات وكل القائمين على نجاح المهمة الإماراتية من المدربين وكل القائمين على العمل منذ وقت مبكر وكثفوا جهودهم لتتكلل في النهاية بإحراز الثنائية رغم المنافسة القوية التي شهدها السباق حتى نهايته، متمنياً تحقيق مزيد من الانتصارات في المستقبل.

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