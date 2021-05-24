أحمد الريسي: امتداد لإنجازات الإمارات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

رفع اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة فوز الإمارات بالميداليتين الذهبية والفضية لبطولة العالم للقدرة التي أقيمت في إيطاليا.

وقال: تتويج الفارس سالم حمد سعيد ملهوف الكتبي بلقب بطولة العالم للقدرة، ونيله الميدالية الذهبية، وحصول الفارس منصور سعيد محمد الفارسي على المركز الثاني، ونيله الميدالية الفضية، هو إنجاز تاريخي لفروسية الإمارات سجل بأحرف من ذهب، وهو امتداد لسلسلة إنجازات عظيمة سطرها فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المتوج بلقب هذه البطولة عام 2012، بمونديال لندن بإنجلترا، ونال ذهبية الفردي، بعد أن قاد أيضاً فرسان الإمارات للفوز بذهبية الفرق، إضافة إلى فوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بلقب مونديال 2014 في نورماندي بفرنسا، وتحقيق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لقب مونديال 2002 في خيريز بإسبانيا، ويعتبر سموه أصغر فارس يحقق لقب المونديال.

وأضاف: نجاحات فروسية الإمارات التي يقودها فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي سلسلة مرتبطة بنجاحات الإمارات وتفوقها في المجالات كافة، والتي تصنع الإنجازات بقوة إرادة قيادتها الرشيدة، من خلال تعزيز جودة الحياة واستدامتها، لتفتح الباب أمام شباب الوطن للإبداع في كل المحافل العالمية، وبجدارة مستلهمين عزيمة ورؤية القيادة الرشيدة في الوصول إلى الغايات الكبرى وأرفع الدرجات دائماً.

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