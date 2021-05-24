مسلم العامري: نتاج الدعم اللامحدود

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

هنأ مسلم العامري المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، القيادة الرشيدة بالإنجاز التاريخي، الذي حققه فرسان الإمارات في بطولة العالم للقدرة بإيطاليا.

وقال: هذا الإنجاز التاريخي هو نتاج الدعم اللامحدود، الذي تجده رياضة القدرة من القيادة الرشيدة، وحرصها على الوجود على منصات التتويج العالمية، ويعكس النجاح الكبير الذي تحققه السباقات المحلية، التي ترعاها قيادتنا الرشيدة، وتقدم لها كل عناصر التميز والتفرد، لينعكس ذلك إيجابياً بنتائج مبهرة في كل المشاركات الخارجية.

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