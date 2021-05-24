محمد السبوسي: إنجاز يعكس رؤية فارس العرب

المصدر: توسكانا - البيان الرياضي

أعرب المدرب محمد السبوسي عن بالغ سعادته بالإنجاز الذي حققه فرسان الإمارات في بطولة العالم للقدرة، وقال إن فرساننا نجحوا في قهر جميع التحديات والصعوبات وترجموا خبرتهم الطويلة في سباقات القدرة من خلال انتزاع المركزين الأول والثاني، متوجهاً بالشكر والتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تعكس هذه الإنجازات الرؤية الثاقبة لفارس العرب التي قادت فرسان الإمارات إلى تحقيق العديد من الألقاب في المحافل الدولية.

وأشاد السبوسي بالفرس «هالة» التي قادها الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي إلى جانب العرض المميز لفرسان الإمارات والذين امتطوا نخبة الخيول، آملاً أن يكون إنجاز إيطاليا هو محطة جديدة لمزيد من الألقاب والبطولات لفرسان الإمارات.

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