تتويج فرسان الإمارات أبطال العالم مسك ختام مونديال القدرة

المصدر: توسكانا- علي الظاهري

اختتمت فعاليات بطولة العالم للقدرة في مدينة بيزا الإيطالية، يوم أمس «الأحد»، بتتويج نجوم سباق المونديال، الذي أقيم لمسافة 160 كلم تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبرعاية «لونجين»، وجاء مسك الختام مميزاً، بعد أن سطر فرسان الإمارات الإنجاز العالمي بإحراز المركزين الأول والثاني في فئة الفردي عن طريق الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي بطل السباق، والفارس منصور سعيد الفارسي الوصيف.

وجرت مراسم التتويج في قرية سان روسور في إقليم توسكانا، حيث قامت صابرينا بينيز الأمين العام في الاتحاد الدولي للفروسية بتتويج بطل العالم سالم حمد ملهوف بالميدالية الذهبية، والوصيف منصور الفارسي بالميدالية الفضية في فئة الفردي، إضافة إلى تتويج الفائز بالمركز الثالث الفارس التشيلي بوني فيادا، والفريق الإسباني الحائز على ذهبية الفرق، والفريق البرازيلي الفائز بالميدالية الفضية، والفريق الفرنسي الفائز بالميدالية البرونزية، وذلك بحضور عمر عبيد الشامسي سفير الدولة لدى إيطاليا، واللواء خبير محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة المنتخب، وعضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية في الإمارات وعدد من المسؤولين الإيطاليين.

ومثّل الإمارات خمسة فرسان في البطولة وهم: الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، والفارس عبدالله غانم المري، والفارس سالم سعيد العويسي إلى جانب البطل سالم الكتبي والوصيف منصور الفارسي. وبعد ختام مراسم التتويج، عادت بعثة الفريق الإماراتي إلى الوطن، بعد أن تكللت المشاركة بالنجاح في المحفل العالمي، الذي شهد مشاركة 32 دولة من مختلف قارات العالم.

دعم لا محدود

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية أن فرسان الإمارات أثبتوا جدارتهم باللقب، وواصلوا الريادة في عالم سباقات القدرة والتحمل، ليكسبوا الرهان والتحدي بعد الإنجاز العالمي، الذي تحقق بفضل الدعم اللا محدود الذي تحظى به فروسية الإمارات عموماً ورياضة القدرة والتحمل بوجه خاص من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، متوجهاً بالشكر والعرفان إلى فريق العمل، وكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المبهر.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم: إن هذا الإنجاز ليس بغريب على فرسان الإمارات، الذين يواصلون كتابة أسمائهم في قائمة الأبطال، خصوصاً أن الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً بالانتصارات وإنجازات ستبقى محفورة في ذاكرة التاريخ، أبرزها تتويج فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بلقب بطولة العالم في عام 2012 بمونديال لندن بإنجلترا، وتتويج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بكأس العالم للقدرة عام 2014 في مدينة نورماندي بالجمهورية الفرنسية، إلى جانب تحقيق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اللقب عام 2002 بمدينة خيريز في إسبانيا.

سعادة كبيرة

من جانبه أعرب اللواء خبير محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة الإمارات وعضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية عن سعادته الكبيرة بالإنجاز العالمي الكبير، الذي حققه أبناء الإمارات في إيطاليا، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم اللا محدود لرياضة الآباء والأجداد، الذي أثمر عنه اعتلاء منصات التتويج في مختلف المحافل والبطولات الدولية.

وثمن العظب جهود كل المساهمين في نجاح المشاركة الإماراتية، من خلال الظهور المشرف الذي أثلج صدور أبناء الإمارات كافة، مؤكداً أن مونديال بيزا يعتبر محطة عبور لمزيد من الإنجازات، التي يتطلع إلى تحقيقها فرسان الدولة، ومن بينها بطولة العالم للشباب والناشئين، التي ستحتضنها هولندا في شهر سبتمبر المقبل.

الفارسي:فخور بالتتويج

أهدى الفارس منصور الفارسي وصيف المونديال هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإلى شعب الإمارات كافة، معرباً عن فخره واعتزازه باعتلاء منصة التتويج في بطولة العالم للقدرة بعد أن حقق المركز الأول في مونديال الخيول الصغيرة 2015 في سلوفاكيا وإحراز المركز الثاني في بطولة العالم للشباب والناشئين في تشيلي عام 2015.

وأبدى الفارسي رضاه بإحراز الميدالية الفضية والتي تعتبر دافعاً لتحقيق مزيد من الإنجازات العالمية في السنوات المقبلة، مشيداً بأداء الجواد «برمان» الذي قدم مستوى مميزاً طوال مراحل السباق لما لديه من مخزون طاقة قاده إلى إنهاء المهمة بنجاح عند خط النهاية بعد أن استطاع أن يتفوق على العديد من المنافسين.

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