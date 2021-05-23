"إمبريس جوزفين" بطلة الـ " 1000 جينيز الإيرلندي "

المصدر: متابعة – خالد المهيري

ظفرت المهرة "إمبريس جوزفين" بلقب سباق " 1000 جينيز الإيرلندي" لمسافة الميل " الفئة الأولى " والذي أقيم اليوم على مضمار "ذي كرا" في إيرلندا، بقيادة الفارس سيمي هيفرنان وإشراف المدرب آيدين أوبراين مسجلة زمنا قدره 1.47.92 دقيقة و بفارق رأس عن " جوان أوف آرك " بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين أيضا .

وحلت في المركز الثالث " نو سبيك الكسندر " بقيادة الفارس شين فولي وإشراف المدربة جيسيكا هارينجتون .

ورجح المدرب آيدين أوبراين أن يكون سباق " كورونيشن ستيكس " بمهرجان " رويال آسكوت " هو الهدف القادم للمهرة الفائزة، وأضاف: "أنا سعيد بأداء المهرات الثلاث، وكنا نعلم أن المسافة تناسب الفائزة "إمبريس جوزفين" وهي من سلالة رفيعة"، وعن "جون أوف آرك" قال أوبراين إن سباق " الأوكس الفرنسي " سيكون الوجهة الأنسب لها.

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