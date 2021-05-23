"إمبريس جوزفين" بطلة الـ " 1000 جينيز الإيرلندي "

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  • متابعة – خالد المهيري
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ظفرت المهرة "إمبريس جوزفين" بلقب سباق " 1000 جينيز الإيرلندي"  لمسافة الميل "  الفئة الأولى " والذي أقيم اليوم على مضمار "ذي كرا" في إيرلندا، بقيادة الفارس  سيمي هيفرنان وإشراف المدرب آيدين أوبراين مسجلة زمنا قدره 1.47.92 دقيقة و بفارق رأس عن  " جوان أوف آرك " بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين أيضا .

وحلت في المركز الثالث " نو سبيك الكسندر " بقيادة الفارس شين فولي وإشراف المدربة  جيسيكا هارينجتون .

ورجح المدرب آيدين أوبراين أن يكون سباق "  كورونيشن ستيكس "  بمهرجان " رويال آسكوت "  هو الهدف القادم للمهرة الفائزة، وأضاف: "أنا سعيد بأداء المهرات الثلاث، وكنا نعلم أن المسافة تناسب الفائزة "إمبريس جوزفين" وهي من سلالة رفيعة"، وعن "جون أوف آرك" قال أوبراين إن سباق " الأوكس الفرنسي "  سيكون الوجهة الأنسب لها.

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