سالم الكتبي يُهدي الإمارات كأس العالم للقدرة

المصدر: توسكانا - علي الظاهري

حقق فرسان الإمارات إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل رياضة الدولة بعد أن أحرز الفارس سالم حمد سعيد ملهوف الكتبي، المركز الأول والميدالية الذهبية، في بطولة كأس العالم للقدرة، التي احتضنتها مدينة بيزا في إقليم توسكانا بإيطاليا، وجاء في مركز الوصافة زميله في الفريق الفارس منصور سعيد محمد الفارسي.

وشهد السباق عمر عبيد الشامسي، سفير الدولة لدى إيطاليا والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، واللواء خبير محمد عيسى العظب، المدير الإداري لبعثة فريق فرسان الإمارات، وعضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، وجمهور من محبي رياضة القدرة والتحمل.

وهيمن فرسان الإمارات على المركزين الأول والثاني بعد الدخول الثنائي إلى خط النهاية مع البطل سالم الكتبي، الذي امتطى صهوة الفرس «هالة»، مسجلاً زمناً قدره 7.24.24 ساعات، يليه الفارس منصور سعيد الفارسي على صهوة الجواد «بيرمان آيا» مسجلاً زمناً قدره 7.24.25 ساعات، بينما احتل المركز الثالث الفارس التشيلي بوني فيادا على صهوة «ايه اس امبراغو» مسجلاً زمناً قدره 7.31.26 ساعات.

وبلغت مسافة السباق 160 كلم موزعة على 6 مراحل بمشاركة 74 فارساً وفارسة يمثلون 32 دولة وأقيمت البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية وبرعاية شركة لونجين.

وتقام اليوم مراسم تتويج الأبطال في حديقة سان روسور، التي احتضنت منافسات السباق لتشد بعثة الإمارات الرحال إلى الوطن بعد انتهاء حفل الختام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز