31 خيلاً في «يوم الإمارات» بمراكش اليوم

المصدر: مراكش - البيان الرياضي

يحتضن مضمار مراكش في المملكة المغربية، عصر اليوم، سباقات كأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وسباق كأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ضمن عرس الخيول العربية الأصيلة، الذي يجتذب 31 خيلاً، في يوم الإمارات ـ أبوظبي.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

ويسعى «استقبال» لمزرعة سيس، للفوز بكأس زايد «قوائم» لمسافة 1900م، البالغة جائزته المالية 320.000 درهم مغربي، ويشارك فيه 11 خيلاً في سن 4 سنوات فما فوق. ومن أقوى المرشحين أيضاً للقب «ماركاني فال» لمزرعة فال.

كأس «أم الإمارات»

وتشارك في كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لمسافة 1900م، البالغة جائزته المالية 160.000 درهم مغربي، «15» خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، يتصدرها «خاطر بوزينيكا» لخالد بياد، وينافس على اللقب أيضاً «يوغورتا زيمور» لفهد صالح السيري.

كأس الوثبة ستاليونز

ويطمح الجواد القوي «ريسكي فال» لمزرعة فال، لحصد لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر البالغة جائزته 70.000 درهم، المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط. وينافس أيضاً «اديم أطلس» لكمال ديساوي.

من جهة أخرى يستضيف مضمار كابنيللي بالعاصمة الإيطالية روما، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 11.000 يورو، بمشاركة 4 خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، يتصدرها «انوي دوك» بقيادة انطونيو فريزو.

رعاية

يدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيس، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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