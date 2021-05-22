«ماك سويني» بطلاً لـ «2000 جينيز الإيرلندي»

المصدر: متابعة – خالد المهيري

توج «ماك سويني» بطلاً لسباق «2000 جينيز الإيرلندي» «لمسافة الميل» الفئة الأولى، والذي أقيم اليوم على مضمار «ذي كرا» في إيرلندا، بقيادة الفارس روري كليري وإشراف المدرب جيم بولجر، مسجلاً زمناً قدره 1.41.32 دقيقة وبفارق رأس عن بطل سباق 2000 جينيز الإنجليزي بويتيك فلير بقيادة الفارس كيفن مانينغ وإشراف المدرب جيم بولجر.

وحل ثالثاً «فان غوخ» بقيادة الفارس سيمي هيفرنان وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

تحدٍ عائلي

ومن جانب آخر، ينطلق غداً سباق «1000 جينيز الإيرلندي» لمسافة الميل الفئة الأولى بمشاركة 14 مهرة.

وستحمل منافسة الغد نكهة عائلية بامتياز بين المدرب آيدين أوبراين الذي يشرف على تدريب 3 مهرات أبرزهن «جوان أوف آرك» المرشحة الأبرز للقب ونجله جوزيف أوبراين الذي يشرف على تدريب 3 مهرات أيضاًَ أبرزهن، «بريتي غورجس» المرشحة الأولى لنيل اللقب.

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