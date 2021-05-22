راشد بن دلموك: فرساننا قادرون على مواصلة التميز والريادة

المصدر: (توسكانا - البيان الرياضي)

أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن منتخب الإمارات يعتبر رقماً صعباً في عالم سباقات القدرة والتحمل ولديهم الخبرة الكافية لمواصلة مسيرة التميز والريادة.

خاصة في ظل الدعم اللامحدود والمتابعة والاهتمام من فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بطل العالم للقدرة في عام 2012 بمونديال لندن بإنجلترا، وملهم الفرسان والأجيال، مبدياً تفاؤله حيال مشاركة فرسان الإمارات في التحدي العالمي

وقدرتهم على مواصلة تحقيق الإنجازات في سماء العالمية.

وأشار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم إلى أن طموح فرسان الإمارات هو المركز الأول دائماً في مختلف البطولات، خاصة بعد أن سطر فرساننا أروع الإنجازات بحروف من ذهب في السنوات الماضية، ما جعلهم محط أنظار العالم في مختلف الاستحقاقات الدولية، متمنياً كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مشواره العالمي اليوم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز