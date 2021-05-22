سالم العويسي: أسعى لأكون على قدر التحدي والمسؤولية

المصدر: توسكانا - البيان الرياضي

أكد الفارس سالم العويسي أن مشاركته في كأس العالم للقدرة تعد الأولى ويأمل أن يحقق الإضافة المطلوبة لمنتخب الإمارات في البطولة، مثمناً جهود كل فريق العمل من فرسان ومدربين وكل أفراد الطاقم المساعد في المنتخب الذين يعملون كخلية نحل من أجل رفع علم الإمارات عالياً في المونديال.

وأضاف العويسي «22 عاماً» أصغر الفرسان المشاركين في المنتخب، إنه حقق العديد من الألقاب وأبرزها تتويجه بالنسخة قبل الماضية لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في دبي، وسيمتطي اليوم «كاستليبار كادابرا» وهو ابن البطلة «اليمامة» التي حقق على صهوتها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لقب العالم في مونديال 2014 بنورماندي في فرنسا، وكانت مشاركته ناجحة مع الجواد نفسه بعد أن احتل المركز الثالث في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة وجاء وصيفاً في كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة عام 2019.

وتوجه العويسي بالشكر إلى المدرب خليفة غانم المري على الثقة الكبيرة باختياره للمشاركة ضمن منتخب الإمارات، وسيكون على قدر التحدي والمسؤولية من أجل العودة إلى الوطن بالمركز الأول، مبدياً تفاؤله في منافسات اليوم وخاصة أن كل الأنظار تتجه إلى فرسان الإمارات باعتبارهم الرقم الأصعب في البطولة.

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