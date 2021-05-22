عبد الله المري: شرف كبير تمثيل الإمارات في المحفل العالمي

المصدر: توسكانا- البيان الرياضي

أعرب الفارس عبد الله غانم المري، عن فخره واعتزازه بتمثيل منتخب الإمارات في المحفل العالمي بمونديال القدرة، والتي ستشهد منافسة صعبة للغاية، إلا أن فرسان الإمارات جاهزون لخوض غمار التحدي العالمي، تحت شعار «لا بديل عن المركز الأول»، مشيراً إلى أن فرسان الإمارات قادرون على قهر جميع الصعوبات.

وعن مدى الاستفادة من الموسم المحلي في عملية التحضير والاستعداد لبطولة العالم، قال المري إن مونديال القدرة يختلف عن سباقات القدرة الأخرى، حيث تحتاج البطولة العالمية إلى صبر وعدم التسرع، والمحافظة على جهد وصحة الخيل بعناية فائقة، حتى خط النهاية، مشيراً إلى أن الحصان الذي سيمتطيه، سبق له المشاركة معه قبل عامين في كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وحقق معه المركز الخامس، ويمتاز بقلب جيد، وقوة في التحمل للمسافات الطويلة.

واختتم المري أنه رغم المشاركات الناجحة لفرسان الإمارات في بيزا خلال السنوات الماضية، إلا أن نوعية الخيول المشاركة في المونديال، تختلف عن الخيول الأخرى التي سبق المشاركة بها في السباقات الماضية، لأن السباق يحتاج إلى مواصفات ومعايير مختلفة، تتناسب مع البطولة العالمية.

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