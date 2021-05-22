سالم الكتبي: نسعى لمواصلة كتابة التاريخ

المصدر: (توسكانا - البيان الرياضي)

أكد الفارس سالم حمد الكتبي أن منتخب الإمارات يسعى إلى مواصلة كتابة التاريخ في عالم سباقات القدرة اليوم من خلال التحدي الذي يجمع النخبة في مونديال إيطاليا اليوم، مشيراً إلى أن الطريق إلى الفوز لن يكون مفروشاً بالورود بل يحتاج إلى تكتيك وصبر وتوزيع جهد الخيل على مختلف مراحل السباق

وخاصة أن الرحلة تبدو طويلة لمسافة 160 كلم وستشهد مراحل صعبة رغم خبرة فرسان الإمارات في السباقات.

وأبدى الكتبي تفاؤله بمشاركة منتخب الإمارات رغم جميع التحديات التي تشهدها البطولة، إلا أنهم سيكونون على قدر الرهان والتحدي من أجل انتزاع المركز الأول سواء على مستوى الفردي أو الفرق وسيبذلون قصارى جهدهم لرفع علم الإمارات عالياً في منصة التتويج، متمنياً أن يكلل مشوارهم بالذهب اليوم وخاصة في ظل الجهود المبذولة وتكاتف الجميع من فرسان ومدربين وكل أعضاء بعثة الإمارات في إيطاليا.

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