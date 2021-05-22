كأس العالم للقدرة..طموح فرسان الإمارات في إيطاليا اليوم

المصدر: توسكانا- علي الظاهري

يتطلع فرسان الإمارات إلى الفوز بلقب بطولة كأس العالم للقدرة والتحمّل، التي تستضيفها مدينة بيزا في إقليم توسكانا بايطاليا اليوم «السبت»، إذ يسعى فرساننا إلى معانقة المجد في المونديال الذي يشهد مشاركة أكثر من 80 فارساً وفارسة، يمثلون 32 دولة. وينطلق السباق في الساعة السابعة صباحاً بتوقيت إيطاليا «التاسعة بتوقيت الإمارات»، ويمتد لمسافة 160 كلم، ويقام تحت إشراف الاتحاد الدولي، وبرعاية «لونجين».

ويعد منتخب الإمارات هو المرشح الأقوى لنيل اللقب في فئتي الفردي والفرق، خاصة أن الإمارات تملك سجلاً حافلاً في تاريخ سباقات العالم للقدرة، وحققت العديد من الألقاب والبطولات، أبرزها الإنجاز العالمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتتويج سموه بطلاً لبطولة العالم للقدرة في عام 2012، بمونديال لندن بإنجلترا، ونال ذهبية الفردي، بعد أن قاد أيضاً فرسان الإمارات للفوز بذهبية الفرق.

إضافة إلى فوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بلقب مونديال 2014 في نورماندي بفرنسا، وتحقيق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لقب مونديال 2002 في خيريز بإسبانيا، ويعتبر سموه أصغر فارس يحقق لقب المونديال.

كما يمتلك فرسان الإمارات سجلاً ناصعاً بالإنجازات، ويعتبر الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، من أبرز الفرسان في تاريخ مشاركات الإمارات، حيث نال لقب بطولة أوروبا للقدرة في التشيك 2013، وذهبيتي الفرق في مونديالي كنتاكي 2010 بأمريكا، وإنجلترا 2012، كما احتل مركز الوصيف في البطولة ذاتها في فئة الفردي.

قائمة منتخبنا

ويتقدم كوكبة فرسان الإمارات في سباق اليوم، الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، الذي يمتطي صهوة الفرس «آغات دي غزال»، وعبد الله غانم المري على صهوة «يولمي دى فريهو»، وسالم حمد ملهوف الكتبي، الذي يقود الفرس «هالة»، وسالم سعيد العويسي، ويقود الجواد «كاستليبار كادابرا»، ومنصور الفارسي، ويقود الجواد «برمان».

أبرز المنافسين

وتشهد البطولة مشاركة نخبة فرسان العالم، أبرزهم الفريق الإسباني حامل لقب بطولة العالم 2016 في سلوفاكيا، ويقود الفريق المخضرم جوما بونتي داش، بجانب بطل العالم مرتين، ماريا الفاريز بونتون، كما يعتبر الفريق الملكي البحريني، من أقوى المنافسين، بقيادة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، قائد الفريق الملكي للقدرة، كما تشهد البطولة مشاركة دول خليجية وعربية أخرى، وهي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والجزائر والعراق.

حفل افتتاح

وأقامت اللجنة المنظمة حفل افتتاح أنيقاً في قلب مدينة بيزا، ورفع علم الإمارات خلال حفل الافتتاح، المدرب محمد السبوسي، بحضور اللواء خبير محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة منتخب الإمارات، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، وعدد من المسؤولين الإيطاليين، وضيوف الحدث والرعاة.

وتنقسم مراحل السباق إلى 6 مراحل، المرحلة الأولى تبلغ مسافتها 33.7 كلم، والمرحلة الثانية مسافتها 23.7 كلم، والمرحلة الثالثة تبلغ مسافتها 33.2 كلم، والمرحلة الرابعة مسافتها 25.7 كلم، والمرحلة الخامسة مسافتها 23.7 كلم، بينما تبلغ مسافة المرحلة السادسة الأخيرة 20 كلم.

ووضعت اللجنة المنظمة مجموعة من المعايير والشروط، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للفروسية، الذي يشرف على البطولة، أبرزها ألا يقل وزن الفارس مع السرج عن 75 كغم، وأن يكون وقت عرض الخيل بعد كل مرحلة 15 دقيقة، باستثناء المرحلة الأخيرة بعد 20 دقيقة، وألا يزيد معدل ضربات القلب على 64 نبضة في الدقيقة، وغيرها من الشروط المستحدثة، منها ما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كورونا». وشهدت قرية سان روسور يوم أمس، إجراءات الفحص الفني والبيطري للخيول، وقياسات الأوزان للفرسان، كما أنهى فرساننا تحضيراتهم الأخيرة قبل انطلاق البطولة.

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