خيول الإمارات ترفع راية التحدي في «2000 جينيز الإيرلندي» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ينطلق اليوم على مضمار «ذي كرا» في إيرلندا سباق «2000 جينيز الإيرلندي» لمسافة الميل «الفئة الأولى» بمشاركة 12 من أقوى الخيول العالمية.

ويمثل خيول الإمارات في هذا السباق العريق كل من «لا بروسا» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«مناسب» لـ«شادويل» بقيادة الفارس كريس هيز وإشراف المدرب كيفن بندرغاست.

كما سيشهد السباق مشاركة المرشح الأول «بويتيك فلير» بطل سباق «2000 جينيز الإنجليزي» بقيادة الفارس كيفن مانينغ وإشراف المدرب جيم بولجر، فيما يسعى المدرب آيدين أوبراين لإضافة لقبه الـ12 في هذا السباق، عبر كل من «باتلغراوند»، «فان غوخ»، و«ويمبلي».

تحضيرات جيدة

وتحدث مدرب فريق «جودلفين» شارلي آبلبي عن حظوظ «لا بروسا» قائلاً: «خيب «لا بروسا» الآمال حينما ركض على الأرضية الثقيلة في سان كلو، ولكننا نشعر بأن هناك عوامل أخرى ساهمت في خسارته في ذلك اليوم، وكانت المشاركة في نهاية الموسم، وخرج من ذلك السباق وحالته الصحية لم تكن جيدة، ولذلك أعتقد أنه من الممكن التغاضي عن تلك المشاركة».

وأضاف: «سارت تحضيراته بشكل جيد، وقدم أداء جيداً للغاية خلف «ماستر أوف ذا سيز» في أول مشاركة له في عمر ثلاث السنوات، ولو كرر ذلك الأداء سيكون حاضراً في المنافسة على اللقب».

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