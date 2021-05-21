محمد السبوسي: متفائلون خيراً ومنتخبنا رقم صعب

المصدر: (توسكانا- البيان الرياضي)

أكد المدرب محمد السبوسي أن النسخة الحالية لبطولة العالم للقدرة تعتبر من أصعب البطولات على جميع المنتخبات بسبب القوانين المستحدثة.

ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، مما سيجعل المنافسة تبدو أصعب، مبدياً تفاؤله تجاه مشاركة منتخب الإمارات الذي يتطلع دائماً إلى حصد الذهب والمركز الأول سواء في الفردي أو الفرق، ويعتبر رقماً صعباً عطفاً على النتائج المميزة في السنوات الماضية، مما يجعله محط أنظار الجميع.

وأضاف السبوسي، إن الجميع يعمل كفريق واحد سواء من مدربين أو فرسان أو غيرهم من أعضاء البعثة من أجل الظهور المشرّف باسم الإمارات وتحقيق النتائج المرجوة بحصد اللقب العالمي، مشيراً إلى أنه من أقوى المنتخبات التي ستنافس منتخبنا على اللقب هو المنتخب الإسباني صاحب الميدالية الذهبية في عام 2016 إضافة إلى المنتخب البحريني.

وأوضح أن فرسان الإمارات حققوا أرقاماً قياسية على أرضية بيزا من خلال المشاركات والإنجازات السابقة، إلا أن ظروف البطولة الحالية تختلف بسبب الأنظمة الحديثة والصعبة التي وضعها الاتحاد الدولي للفروسية على مستوى عملية الفحص، خاصة أن بعضها لا يخدم المنافسة، مؤكداً أن مدربي وفرسان الإمارات يبذلون أقصى ما لديهم لتمثيل الدولة خير تمثيل من أجل تحقيق اللقب وإسعاد قيادة وشعب الإمارات مهما كانت الظروف.

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