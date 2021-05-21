وصول بعثة فرسان الإمارات إلى إيطاليا استعداداً لمونديال القدرة

المصدر: (توسكانا- علي الظاهري)

وصلت بعثة فريق فرسان الإمارات إلى إيطاليا استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العالم للقدرة التي تحتضنها مدينة بيزا بإقليم توسكانا غداً (السبت) بمشاركة أكثر من 80 فارساً يمثلون 32 دولة. وتشهد قرية سان روسور للقدرة اليوم (الجمعة)، إجراءات الفحص الفني والبيطري وقياسات أوزان الفرسان المشاركين.

وتقام البطولة لمسافة 160 كلم برعاية «لونجين»، وتشارك في النسخة الحالية 6 دول عربية في مقدمتها الإمارات إلى جانب المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان والجزائر إضافة إلى منتخب العراق الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ويتطلع فرسان الإمارات إلى مواصلة الريادة في عالم سباقات القدرة وحصد الألقاب، حيث يمثل منتخب الإمارات نخبة من الفرسان أبرزهم الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم وعبدالله غانم المري وسالم حمد ملهوف الكتبي وسالم العويسي.

وجاء تنظيم البطولة بعد أن تم تأجيلها العام الماضي بسبب الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على العالم بصفة عامة وإيطاليا بصورة خاصة. ويعتبر فرسان الإمارات من أقوى المرشحين بعد أن سطروا أروع الإنجازات في مختلف الميادين والبطولات العالمية، ويقام السباق بنظامي الفردي والفرق، ويتم اختيار أفضل ثلاثة فرسان من الفريق للمنافسة على لقب الفرق، وإذا لم تشرك الدولة على الأقل 3 فرسان لا يحق لها المنافسة في ترتيب الفرق.

ترحيب بالوفود

ورحبت اللجنة المنظمة وعدد من المسؤولين في مدينة بيزا الإيطالية بجميع المشاركين في بطولة العالم للقدرة عبر مؤتمر صحفي عقد يوم أمس، وتحدث فيه دوتشيو بارتولوتشي المدير الرياضي للألعاب غير الأولمبية في إيطاليا، وجيان لوكا المدير التنفيذي للجهة المنظمة «سيستي ما إيفنت آي تي»، وباولو بيشاتيني ممثل السياحة في بيزا، وكريستينا أبودية مديرة لجنة القدرة والتحمل في الاتحاد الدولي للفروسية، وبريان كولين ممثل «لونجين» الراعي الرسمي للبطولة بحضور عدد من الوفود ومختلف وسائل الإعلام.

وأشاد المتحدثون في المؤتمر الصحفي بالترتيبات الخاصة بالبطولة والجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة رغم التحديات التي مر بها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا والتي تسببت في تأجيل موعد الحدث من سبتمبر 2020 إلى مايو من العام الحالي، متمنين التوفيق لجميع المشاركين في السباق الذي يشهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم.

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