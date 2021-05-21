محمد العظب: فرساننا جاهزون للتحدي العالمي

المصدر: (توسكانا- البيان الرياضي)

أكد اللواء خبير محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة منتخب الإمارات، وعضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، جاهزية فرسان الإمارات للمنافسة في السباق.

ويشهد السباق مشاركة دولية واسعة من مختلف قارات العالم، وسيكونون على قدر الثقة والتحدي، من أجل مواصلة مشوار الريادة والتميز، في ظل الدعم اللا محدود والرعاية والاهتمام من فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بطل العالم للقدرة في عام 2012 بمونديال لندن بإنجلترا، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بطل العالم للقدرة في نورماندي بفرنسا عام 2014.

وأضاف العظب: إن آخر بطولة عالمية استضافتها مدينة بيزا، وهي بطولة العالم للشباب والناشئين عام 2019، شهدت تألق فرسان الإمارات بعد احتكار المراكز الخمسة الأولى، والاستحواذ على لقبي الفردي والفرق، ما يدعو إلى التفاؤل في مواصلة مسيرة الانتصارات، رغم التحديات التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا»، والظروف العامة للبطولة، مؤكداً الثقة الكبيرة بفرساننا، وقدرتهم على قهر جميع الصعوبات، بما يملكون من خبرة طويلة، قادتهم إلى اعتلاء منصات التتويج في مختلف الاستحقاقات الدولية في الفترة الماضية.

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