خليفة المري: طموحنا المركز الأول

المصدر: (توسكانا- البيان الرياضي)

قال المدرب خليفة غانم المري، إن طموح فرسان الإمارات هو المركز الأول في بطولة العالم للقدرة، خاصة وأن فرساننا يملكون الخبرة الكافية للتعامل مع السباق.

سواء في أرضية بييزا أو غيرها من ميادين القدرة، مشيراً إلى أن خيول الإمارات تعتبر من أفضل الخيول رغم غياب المشاركة في الفترة الماضية عن البطولات الأوروبية، مما أدى إلى صعوبة تأهيل الخيول وساهم في تقليص الخيارات المرشحة للقائمة النهائية.

وأضاف، إن بطولة العالم للقدرة تحتاج إلى أن يكون الفارس قد أنهى سباقات لمسافة 120 كلم ولمسافة 160 كلم مع الخيل، كما يجب أن يملك الحصان مشاركة دولية مرة واحدة لمسافة 120 كلم ومرتين لمسافة 160 كلم، موضحاً أن الخيول الجيدة لم تجد الفرصة الكافية هذا الموسم للتأهل، إلا أن ذلك لا يعتبر عذراً في المنافسة العالمية.

وذكر المري أن المنافسة قد تكون محصورة بين ثلاثة منتخبات وهي الإمارات والبحرين وإسبانيا، حيث تتصدر هذه الفرق قائمة الترشيحات، وأضاف: إن تقديم موعد البطولة في مايو يعتبر عاملاً إيجابياً بسبب أجواء الطقس المناسب في هذه الفترة من السنة مقارنة بالنسخ الماضية، متمنياً أن يكون النصر بالمركز الأول حليفاً لفرسان الإمارات رغم المنافسة الشرسة المتوقعة بين الفرق المرشحة.

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